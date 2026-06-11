Un jutge autoritza l'UCO per investigar els comptes d'Alberto González Amador des del 2014

MADRID 11 juny (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció 19 de Madrid ha autoritzat la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per accedir a informació bancària d'Alberto González Amador en relació amb diverses societats vinculades a ell i altres persones en una peça separada oberta per presumpta corrupció en els negocis.
Així consta en una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press i ha avançat la Cadena Ser, en què el magistrat ordena requerir a diferents entitats bancàries informació relativa als moviments i saldos de les seves bases relatives a aquestes persones.
A l'abril, l'Audiència Provincial de Madrid va rebutjar un recurs del company de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per frenar que l'UCO investigués la causa oberta per possibles irregularitats diferents dels delictes fiscals i de falsedat documental ja investigats.
El focus del cas se centra en la compravenda de la societat Círculo de Belleza S.L., adquirida el 2020 per una empresa vinculada a González Amador per prop de 500.000 euros.