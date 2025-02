El jutge arxiva de nou la causa contra Colau per subvencions a entitats socials

Creu que els querellants volen buscar "una causa general i una proscrita investigació prospectiva"

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció 21 de Barcelona ha arxivat de nou al no apreciar delicte la causa oberta contra l'exalcaldesa Ada Colau per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials.

En una interlocutòria consultada per Europa Press, el jutge rebutja prorrogar la instrucció de la causa, com havia sol·licitat l'Associació per a la transparència i la qualitat democràtica, que havia recorregut un primer sobreseïment de les diligències i Colau dels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influència i malversació.

Al novembre de 2022, l'Audiència de Barcelona havia ordenat reobrir la investigació, per la qual cosa els querellants havien sol·licitat una sèrie de proves, que ara el Jutjat rebutja a la seva interlocutòria d'arxiu.

El magistrat afirma que aquestes proves demanades "incideixen de nou en qüestions ja valorades i relatives a documents que han estat aportats amb anterioritat i que pot enquadrar-se, en realitat, en l'intent de l'acusació de convertir el procediment en una sort d'investigació prospectiva, expressament proscrita en el nostre dret penal".

Precisa el jutge que "no és possible iniciar processos penals per investigar en general a una persona, un sencer àmbit professional o empresarial o un fenomen social, per atroços i lamentables que puguin semblar".

DESC

Per a l'instructor resulta "cridaner que anys després d'haver-se presentat la querella, haver-se investigat els fets i haver-se conegut que DESC (Observatori del Drets Econòmics Socials i Culturals) va ser beneficiària de subvencions i qui anés la seva directora, se sol·liciti en aquest moment i no abans la declaració d'investigada".

"Semblés que el que pretén la querellant és que es practiquin diligències que permetin trobar algun indici d'algun altre delicte, per continuar la causa, convertint-la en una causa general i una proscrita investigació prospectiva".

La concessió de subvencions públiques, conforme a la llei i amb les garanties de l'ordenament jurídic de revisió i examen a entitats que comparteixin la visió política de qui ocupa un càrrec públic "sent entitats que també en el passat havien rebut subvencions públiques no pot ser punible".