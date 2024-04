El jutge arxiva la causa contra Oltra i els seus alts càrrecs en no veure cap delicte

VALÈNCIA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El titular del jutjat d'instrucció número 15 de València ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta a l'exvicepresidenta del Consell, exconsellera d'Igualtat i exportaveu amb el Botànic, Mónica Oltra, i els seus ex-alts càrrecs del departament que dirigia, en no veure cap delicte en la seva actuació ni un presumpte encobriment dels abusos sexuals comesos pel seu exmarit a una menor tutelada.

Segons una interlocutòria d'aquest dimarts, consultada per Europa Press, el magistrat considera que no hi ha "indicis de la comissió de cap delicte i això tot i que en la denúncia i la querella inicials es van fer de manera merament provisional qualificacions jurídic-penals que resulten insostenibles conformement a com s'ha actuat".

En aquesta línia, i després d'una exhaustiva investigació, el magistrat sosté que "s'ha reiterat fins a la sacietat que no existeix un sol indici que es dictés cap ordre o instrucció dels càrrecs directius de la Conselleria dirigides a ocultar els fets ni a desacreditar la menor".

Oltra va dimitir el 21 de juny del 2022 del seu càrrec en el Consell i Les Corts arran de la investigació judicial, la resolució de la qual s'ha tancat aquest dimarts amb un sobreseïment provisional, una decisió que no és ferma i contra la qual es pot recórrer.