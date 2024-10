El jutge amplia la investigació contra Begoña Gómez per presumpta apropiació indeguda del programari de la UCM

La cita a declarar novament el pròxim 18 de novembre, a les 13.30 hores

El jutge Juan Carlos Peinado ha ampliat la investigació que dirigeix contra la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per indagar en la querella que va presentar Hazte Oír per presumpta apropiació indeguda del programari de la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid ha acordat citar-la a declarar el pròxim 18 de novembre, a les 13.30 hores.

Peinado ha fet aquest pas després que fa unes setmanes se sabés que l'Audiència Provincial de Madrid havia conclòs que ell --com a instructor del cas Begoña Gómez-- és el competent per investigar la querella relativa al programari en aquest procediment, en el qual ja investiga presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

Va ser al juny quan el jutjat d'instrucció número 48 de Madrid va dictar una interlocutòria en la qual enviava la querella d'Hazte Oír al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. La Fiscalia es va oposar a que l'assumpte quedés en mans del jutge Peinado, però el jutge Juan Ramón Reig hi va insistir i va confirmar la decisió d'inhibir-se'n.

Disconforme amb la resolució, el ministeri públic va elevar l'assumpte davant l'Audiència Provincial, que finalment va desestimar el seu recurs d'apel·lació. En una interlocutòria, a la qual va tenir accés Europa Press, els magistrats van fixar que Peinado és el competent per investigar si la dona del president del Govern central es va apropiar de manera indeguda d'un programari de la Complutense.

La secció tercera va explicar que al jutjat de Peinado "s'han practicat diligències destinades a investigar els fets relatius al màster en Transformació Social Competitiva, vinculat a la universitat, del qual era codirectora Begoña Gómez". Els magistrats van entendre que hi havia "connexitat", atès que va ser precisament per aquest màster per al qual s'havia desenvolupat gratuïtament el programari.