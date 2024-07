El jutge amnistia quatre CDR que van provar de boicotejar la Vuelta Ciclista a Lleida

LLEIDA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Un jutjat de Solsona (Lleida) ha amnistiat quatre membres del CDR que, l'agost del 2023, van intentar boicotejar sense èxit la Vuelta Ciclista a Espanya, per la qual cosa arxiva la causa oberta pels delictes de desordres públics, contra la seguretat vial i pertinença a grup criminal.

Segons la interlocutòria consultada per Europa Press aquest dijous, els quatre membres del CDR de Vic (Barcelona) van ser investigats per haver provat d'abocar 200 litres d'oli el 28 d'agost del 2023 al pas de la Vuelta per Santa Susanna, a Riner (Lleida).

Tenien un mecanisme per control remot que incloïa un tub de PVC connectat a l'entrada d'un túnel que havia d'abocar l'oli al quilòmetre 72 de la C55, però la policia els va descobrir el 25 d'agost i finalment no va ser activat.

L'instructor discrepava del parer de la Fiscalia, que va qualificar els fets en grau de temptativa: considerava que eren actes preparatoris perquè no es va arribar a executar el delicte.

El jutjat de primera instància i instrucció ha acordat l'arxivament de la causa en aplicació de la llei d'amnistia.