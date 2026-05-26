El jutge ajorna la declaració de Zapatero al 17 i 18 de juny com a investigat en el cas Plus Ultra

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
El jutge José Luis Calama ha decidit ajornar al 17 i 18 de juny la declaració com a investigat de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, prevista el dia 2 però que l'advocat de l'expresident havia demanat posposar per poder estudiar tota la causa, segons fonts jurídiques.
A través d'una providència, recollida per Europa Press, el magistrat de l'Audiència Nacional convoca així el 17 i 18 de juny a les 9.00 hores, Zapatero, la Fiscalia i les parts personades.
Ho fa arran de la sol·licitud de l'expresident, la defensa del qual havia demanat més temps davant l'extensió de la causa en al·legar que fins dilluns no van tenir accés al sumari complet.
El jutge va acordar cridar a declarar Zapatero com a presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics".
Calama va indicar en una interlocutòria que la investigació ha permès constatar l'existència d'"una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, estructuralment organitzada i liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, que hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés a alts càrrecs de l'administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables".
Aquesta suposada trama tindria com a finalitat, va assenyalar, "l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques a favor de tercers, principalment Plus Ultra", l'aerolínia que va ser rescatada pel Govern central durant la pandèmia amb 53 milions d'euros.
D'aquest rescat, l'amic i presumpte testaferro de l'expresident, Julio Martínez Martínez, també investigat en la causa, va subscriure un contracte "de prestació de serveis" a través de la seva empresa, Análisis Relevante, amb l'aerolínia, "estipulant-se com a remuneració l'1% més IVA de l'import de l'ajuda aprovada pel Fons de Rescat (641.300 euros)", tal com es desprèn de la interlocutòria.