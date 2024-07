El jutge Aguirre denega l'amnistia a Puigdemont i eleva la causa al Tribunal Suprem

El titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona afegeix el delicte de pertinença a organització criminal

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la trama russa del procés, ha denegat l'amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als altres 12 investigats en la causa després d'argumentar que podrien haver incorregut en delictes d'alta traïció i malversació, i afegeix un nou il·lícit de pertinença a organització criminal.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimarts, el jutge acorda remetre aquesta causa al Tribunal Suprem i argumenta que aquests delictes no quedarien emparats per la mesura de gràcia.

El jutge Aguirre ha elevat la causa a l'alt tribunal atès que dos dels investigats en aquesta causa --Carles Puigdemont i Francesc de Dalmases, que és diputat per Junts al Parlament de Catalunya-- són aforats.

Ara serà el Suprem qui s'haurà de pronunciar sobre la imputació dels delictes que els atribueix l'instructor de la causa, en la qual s'investiga un presumpte vincle entre els líders del procés i el Govern rus amb l'objectiu d'"establir relacions d'influència política i econòmica amb la Generalitat si s'independitzava de manera unilateral d'Espanya", segons Aguirre.

Cal recordar que l'Audiència de Barcelona va ordenar al jutge que posés fi a aquesta instrucció en entendre que l'última pròrroga que va sol·licitar l'agost del 2023 per formular noves perquisicions no s'ajustava a dret.