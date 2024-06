El jutge Aguirre demana al TS investigar a Puigdemont i Mas per traïció per la trama russa del 'procés'

S'investiga fins a a 11 persones, Alay, Boye i Artadi entre elles

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge Joaquín Aguirre, titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, ha demanat al Tribunal Suprem (TS) investigar als expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas per la coneguda com trama russa del 'procés', i ha obert una peça separada.

En la interlocutòria, consultada aquest divendres per Europa Press, ha dit que aquesta peça separada investiga els delictes de traïció i malversació de cabals públics per la suposada vinculació de líders independentistes amb autoritats russes, sobretot després de l'organització de l'1-O.

Actualment, s'investiga fins a a 11 persones, entre les quals es troben el cap de gabinet de Puigdemont i el seu advocat, Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye; el diputat Francesc de Dalmases; l'exconsellera Elsa Artadi, i el llavors encarregat de relacions internacionals de Convergència, Víctor Terradellas, entre altres.

El jutge vol esclarir una conversa en la qual s'esmentava a "10.000 soldats russos" per ajudar a Catalunya a aconseguir la independència.

L'objectiu de la nova peça és "investigar, a instància també del Parlament Europeu, totes les connexions relacionades amb el govern rus, els viatges i trobades de Puigdemont i els seus col·laboradors i les activitats realitzades per aquests, que haurien facilitat la infiltració de persones d'origen rus en territori espanyol amb l'objectiu d'influir en les estructures financeres i en la realització d'activitats de desinformació, desestabilització, i alteració de la pau social".

DOCUMENTS

"Els documents més rellevants trobats en les entrades i registres del 18 de maig del 2018 van ser l'agenda i els dos mòbils de Terradellas, ja que seguint el seu contingut i creuant les dades amb la resta dels innombrables documents confiscats en paper i digitals han permès la troballa d'una abundant quantitat d'indicis dels delictes que es tracten en aquest escrit", afegeix la interlocutòria.

També relata com a "diferents països de la Unió Europea van donar l'esquena al secessionisme català en un moment en què els seus desitjos d'independència van coincidir en el temps amb la política de Rússia, tots dos interessos van configurar el 'procés' com l'escenari idoni dels seus mutus interessos", i que per als russos el 'procés' era una eina perfecta que els podria ajudar a avançar en els seus objectius estratègics contra Occident, en les seves paraules.

"INTERESSOS DE RÚSSIA"

"En el pitjor dels casos, si el procés de secessió de Catalunya fracassava, com va ocórrer, la simple existència del conflicte i la conseqüent desestabilització d'un país membre de l'OTAN ja representaven una victòria notable per als interessos de Rússia", assegura.

Per contra, si hagués finalitzat amb èxit, Rússia "hauria comptat amb 'una porta posterior' per desestabilitzar tota la Unió Europea, tant políticament, seguint la mateixa estratègia que amb Catalunya, com econòmicament, mitjançant l'ús fraudulent de criptomonedes", sosté el jutge.