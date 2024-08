El jutge Aguirre demana investigar els comptes d'una empleada de Negreira

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha sol·licitat que s'investiguin els comptes de la secretària de l'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, segons ha avançat 'El Español' i han confirmat fonts judicials a Europa Press.

En la interlocutòria, que ja ha estat notificada a les parts, l'instructor sol·licita que es facin esbrinaments sobre els comptes de l'empleada després de trobar la Guàrdia Civil una sèrie de pagaments que presumptament procedeixen del FC Barcelona.

Negreira està investigat per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les seves empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club blaugrana, per la qual cosa també s'investiga a exdirectius i als expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu.

LA SEVA DONA, INVESTIGADA

Aquesta mateixa setmana Aguirre va acordar prorrogar 6 mesos la instrucció del 'cas Negreira' i va incorporar com investigada per un delicte de blanqueig de capitals a l'esposa de l'exnúmero 2 dels àrbitres espanyols.

Així ho va acordar l'instructor després que la Guàrdia Civil remetés "un voluminós informe" al magistrat en el qual assenyalava que havia localitzat una xifra aproximada de 3 milions d'euros en els comptes de la parella de Negreira, coincidint amb l'època en la qual ell va ser número 2 del CTA (entre 1993 i 2018).