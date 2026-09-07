El jutge admet la querella per l'expulsió de 600 cantaires de la Sagrada Família

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona ha admès a tràmit la querella presentada per Acció Cassandra pels fets ocorreguts en la Basílica de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat el passat 10 de juny, on uns 600 cantaires van ser expulsats del temple i posteriorment encapsulats en un operatiu policial i de seguretat.
Segons informa Acció Cassandra en un comunicat i de la interlocutòria consultada per Europa Press, el jutge considera que els fets poden ser constitutius de delictes de detenció il·legal comesa per funcionari públic, prevaricació administrativa, delictes contra els drets fonamentals i delicte d'odi o discriminació ideològica i nacional.
A més, aprecia un agreujant per l'afectació que va suposar en menors d'edat que es trobaven entre els cantaires.
Així, el jutge acorda obrir diligències prèvies i demana a la Direcció General de la Policia dels Mossos d'Esquadra i al Cos Nacional de Policia que identifiquin al cap de l'operatiu i la cadena de comandament que va ordenar l'encapsulament exterior després de l'expulsió dels cantaires.
També sol·licita recollir els enregistraments de les càmeres de seguretat de l'interior de la basílica i de la via pública en el perímetre on es va produir l'encapsulament, així com prendre declaracions a testimonis i persones afectades.