El jutge admet la denúncia contra Errejón i el citarà com a investigat per un delicte contra la llibertat sexual

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge Adolfo Carretero s'ha declarat competent per investigar la denúncia que va presentar l'actriu Elisa Mouliáa contra l'exdiputat Íñigo Errejón i el citarà a declarar com a investigat per un presumpte delicte contra la llibertat sexual.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el titular del jutjat d'instrucció 47 de Madrid investigarà els fets denunciats per Mouliáa el passat 24 d'octubre davant la Unitat de la Família i Dona de la Policia Nacional (UFAM), que podrien ser constitutius d'un delicte d'agressió sexual castigat amb penes que van d'1 a 5 anys de presó.

La decisió del jutjat té lloc després que aquesta setmana preguntés al Congrés si Errejón ja no gaudia de la condició de diputat. La cambra baixa va contestar que l'exportaveu parlamentari havia abandonat l'escó, per la qual cosa el jutge s'ha declarat competent per portar el cas.

Segons les fonts consultades, el titular del jutjat encara no ha fixat cap data, però està previst que primer escolti la denunciant i després l'exdiputat.

En la denúncia, a la qual va tenir accés Europa Press, Mouliáa relata uns fets que es van produir a finals de setembre del 2021 quan, després d'estar "aproximadament un any" parlant per les xarxes socials, el polític va convidar l'actriu a la presentació del seu llibre.