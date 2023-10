El jutge acorda enviar a judici Fernández Díaz i l'excúpula d'Interior per l'operació Kitchen

Rebutja que el PP en sigui responsable civil a títol lucratiu però sí l'Administració de l'Estat si hi ha condemna per als processats

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha acordat l'obertura de judici oral contra l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excúpula del Ministeri per l'operació Kitchen, l'operatiu policial engegat suposadament amb l'objectiu de sostreure al tresorer del PP Luis Bárcenas material relacionat amb la investigació judicial del cas Gürtel.

En un interlocutòria, recollida per Europa Press, el magistrat rebutja per extemporània la petició de l'acusació exercida pel PSOE de declarar la responsabilitat civil a títol lucratiu del PP i l'estableix, de manera subsidiària, per a l'Administració General de l'Estat en cas que els investigats siguin condemnats.