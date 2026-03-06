Justícia i TSJC aborden propostes relatives a la creació de noves unitats judicials

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han celebrat aquest divendres una nova reunió de la comissió mixta en què han tractat propostes relatives a la creació de noves places judicials per al 2026 i 2027 i altres aspectes organitzatius, informa el departament en un comunicat.
La sessió ha estat encapçalada pel conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la presidenta del TSJC, Mercè Caso, i s'han abordat qüestions relacionades amb la modernització de l'administració de justícia, el calendari d'implantació i adaptació dels sistemes de gestió processal, l'estat de diverses eines tecnològiques de suport i la revisió de les relacions de llocs de treball, entre d'altres.
El Departament fa una valoració "molt positiva" de la reunió i de la bona col·laboració institucional amb el TSJC, fet que contribueix a la millora del servei públic de justícia de Catalunya.