La justícia ordena investigar si la Guàrdia Civil va coaccionar un detingut de l'operació Judes

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha ordenat admetre a tràmit i investigar la querella d'un dels detinguts en l'operació Judes, que va presentar contra 11 guàrdies civils per presumptes amenaces i coaccions després de ser arrestat el 23 de setembre del 2019 per aquesta causa amb 12 membres dels CDR acusats de terrorisme.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimarts, el tribunal estima el recurs de l'activista Jordi Ros, defensat per Alerta Solidària, després que el jutjat d'instrucció 2 de Sabadell (Barcelona) va inadmetre part de la querella perquè els fets s'havien produït a Madrid, on va ser traslladat després de la detenció, fora de la zona de competència de l'instructor.

La defensa de Ros va replicar que els fets estan connectats i s'han d'investigar de manera conjunta tot i que tinguessin lloc a diferents ciutats, cosa que comparteix l'Audiència de Barcelona en considerar que la "vulneració de drets fonamentals que es comunica en la querella i les coaccions i amenaces tenen un evident caràcter continuat".

Per això el tribunal ordena a l'instructor investigar tot el que s'ha denunciat en la querella de Ros, que afirma que durant els escorcolls ordenats per l'Audiència Nacional no se li va permetre designar un advocat que l'acompanyés.

També ha denunciat que quan va ser traslladat a Madrid, amb parades a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) i a la comandància de Tres Cantos (Madrid), "va ser increpat, se'l va mantenir en una postura forçada, amb un antifaç perquè no sabés on anava i que no el van deixar dormir malgrat les hores de durada de les diligències i el trasllat i va ser reiteradament amenaçat amb la detenció de membres de la seva família o de la seva xicota".

"PÈSSIMA INSTRUCCIÓ"

La querella de Ros afegeix que el seu germà, amb una patologia mental, "va ser mantingut durant 10 hores assegut al replà de l'escala de casa seva sense poder parlar amb ningú i apuntat per un agent amb una arma llarga" durant els escorcolls a casa seva.

L'Audiència de Barcelona critica en la interlocutòria "la pèssima instrucció duta a terme fins avui i les dilacions que la causa presenta", ja que encara no s'ha començat a investigar què va passar fa quatre anys i mig.