La justícia europea retira la immunitat a Puigdemont i als exconsellers

BRUSSEL·LES, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha confirmat aquest dimecres la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat a l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, en una sentència que també afecta els exconsellers i eurodiputats de JxCAT, Clara Ponsatí i Toni Comín.

El tribunal europeu desestima el recurs de Puigdemont contra la decisió del Parlament Europeu de suspendre la seva immunitat europarlamentària, seguint la petició del Tribunal Suprem (TS) perquè pugui respondre davant la justícia a Espanya per la seva participació en l'1-O.

D'aquesta manera, la justícia europea avala així el procés del suplicatori amb el qual l'Eurocambra va aixecar la immunitat a Puigdemont i als exconsellers. Davant d'aquesta decisió es pot formular un recurs de cassació, que s'ha de presentar en dos mesos, cosa que la defensa de l'expresident català ja ha avançat que farà.

En la sentència d'aquest dimecres, el TGUE llença per terra tots els motius formulats pels tres diputats, en particular les al·legacions sobre que l'Eurocambra no va tenir en compte que el procés judicial es va engegar amb la intenció de perjudicar l'activitat dels diputats.

Considera que el procés judicial espanyol té lloc en un moment en què l'adquisició de la condició de diputat europeu era "hipotètica", i també afectava altres persones que no eren membres de l'Eurocambra. En aquest sentit, indica que durant el suplicatori "no correspon al Parlament analitzar la legalitat dels actes judicials espanyols", ja que aquesta qüestió és competència exclusiva de les autoritats nacionals.

Igualment, rebutja l'argument que l'Eurocambra va ser imparcial a l'hora de designar com a ponent l'eurodiputat búlgar d'ultradreta Angel Dzhambazki, que pertany al mateix grup parlamentari que Vox o que la Comissió d'Afers Jurídics que capitaneja el suplicatori organitzés els tres expedients en un mateix cas.

En aquest sentit, el tribunal amb seu a Luxemburg defensa que res no impedeix que es designi un únic ponent per examinar diversos expedients d'immunitat vinculats quan els suplicatoris es refereixen a diputats objecte d'un mateix procés penal.

Sobre la designació de Dzhambazki, la sentència recalca que un diputat que de vegades fa de ponent "per definició no és políticament neutre" i s'enquadra en un grup polític. "Actua, no obstant això, en el marc d'una comissió parlamentària la composició de la qual reflecteix l'equilibri dels grups polítics al Parlament", ha assenyalat.

Segons el TGUE, "en principi és irrellevant per a l'apreciació de la seva imparcialitat" la pertinença al grup parlamentari i malgrat que assenyala que comparteix grup amb Vox, partit que va promoure el procés penal contra els tres diputats, "no es pot ampliar, com a norma, al conjunt dels membres del grup de Conservadors i Reformistes.

EL SUPREM ÉS COMPETENT PER DEMANAR EL SUPLICATORI

Respecte a si el Tribunal Suprem és competent per demanar la retirada de la immunitat a eurodiputats, un altre dels arguments de fons dels líders independentistes, la sentència recull que a falta d'una disposició en el dret de la UE per fixar-ne l'autoritat competent correspon a cada estat membre designar aquesta autoritat.

En el cas espanyol, el TGUE recorda que el 2014, i confirmat posteriorment el 2020, el Govern central va assenyalar que no tenia una disposició concreta, "a títol orientatiu" es considera que és el president del Tribunal Suprem l'autoritat per iniciar el suplicatori igual que en el cas de diputats i senadors espanyols.

És per això que l'Eurocambra va declarar que la sala penal del Tribunal Suprem era, segons la interpretació dels tribunals nacionals i la comunicació a la institució europea, l'autoritat competent per sol·licitar la suspensió de la immunitat d'un eurodiputat.

I assenyala a més que el Parlament Europeu no té competència per apreciar la conformitat amb el dret de la UE de les opcions adoptades pels estats membres quant a la determinació de l'autoritat competent per expedir un suplicatori.

RECURS DE CASSACIÓ AL TJUE

Pocs minuts després de saber-se la sentència, Puigdemont ha avançat en un tuit recollit per Europa Press que acudirà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per presentar un recurs de cassació contra la retirada de la seva immunitat.

"Res no s'acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que també són els drets fonamentals dels catalans i els europeus", ha destacat.

En un altre missatge, el president de la Comissió d'Afers Jurídics, l'eurodiputat de Cs Adrián Vázquez, ha celebrat la sentència i ha assegurat que "reforça el bon nom i la feina del Parlament Europeu i el procés d'immunitats" que va dirigir la comissió que presideix.