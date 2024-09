La Justícia dels EUA ajorna la sentència contra Trump pel cas 'Stormy Daniels' fins després de les eleccions

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La Justícia nord-americana ha decidit aquest divendres retardar fins després de les eleccions presidencials, previstes pel 5 de novembre, la sentència contra l'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca Donald Trump, que va ser declarat culpable al maig de falsificar registres comercials per tractar d'ocultar el pagament de 130.000 dòlars a l'exactriu porno 'Stormy Daniels' a canvi del seu silenci.

El jutge Juan Merchan, del Tribunal Suprem de l'estat de Nova York, ha explicat que la sentència serà llegida el 26 de novembre i ha avalat així la petició de l'equip legal de Trump, que havia sol·licitat posposar novament la data, fixada per segona vegada pel 18 de setembre.

Així, ha destacat que la mesura s'ha vist motivada, principalment, pel procés electoral, amb vista a mantenir l'objectivitat del sistema judicial nord-americà. "L'ajornament de la sentència (...) ha de dissipar qualsevol idea que porti a pensar que el tribunal buscava amb la seva decisió oferir un avantatge o un desavantatge a algun dels candidats o partits polítics", ha asseverat.

A més de retardar la sentència fins al 26 de novembre, Merchan ha aclarit que té previst resoldre el recurs de Trump, que busca anul·lar el veredicte emès al maig per un jurat emparant-se en la decisió del Tribunal Suprem sobre la seva immunitat parcial com a expresident. Merchan ha considerat aquest veredicte, precisament, com "històric".

El portaveu de la campanya de Trump, Steven Cheung, ha assenyalat que "no hauria d'haver-hi sentencia alguna en la caça de bruixes que duu a terme la Fiscalia de districte de Manhattan". "Com ha estipulat el Tribunal Suprem, aquest cas, junt amb altres trucs del tàndem Harris-Biden, ha de ser rebutjat", ha puntualitzat, segons informacions de la cadena nord-americana de televisió CNN.

La decisió de posposar la sentència suposa una nova victòria per al magnat novaiorquès, que aconsegueix així retardar la resolució d'un altre cas penal més en contra seva, tal com ja ha fet amb la resta.

El cas dels documents classificats trobats en la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida, va ser desestimat al juliol, i es preveu que altres dos casos relacionats amb l'assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021 no avancin fins passades les eleccions.