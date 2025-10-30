Justícia i el Cicac acorden millorar i reforçar les videoconferències entre interns i advocats

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i el president del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Joan Martínez, han signat un acord de col·laboració per continuar avançant en el reforç de la gestió del sistema de videoconferències als centres penitenciaris i així millorar la comunicació entre interns i els seus advocats.
El conveni també millora la regulació de l'ús d'ordinadors portàtils als centres penitenciaris i de justícia juvenil per part dels advocats, que ja era possible des del 2023, informa el Cicac en un comunicat aquest dijous.
A més a més, l'acord preveu millorar la gestió d'aquest sistema als centres educatius de justícia juvenil, amb l'objectiu de treballar per aplicar noves accions que facilitin la feina dels professionals de l'advocacia.