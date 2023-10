La justícia britànica conclou que el rei emèrit no pot ser jutjat al Regne Unit per la demanda de Corinna Larsen

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior d'Anglaterra i Gal·les ha conclòs que el rei emèrit, Joan Carles I, no pot ser jutjat al Regne Unit per la demanda per presumpte assetjament de Corinna Larsen per reclamar-li 126 milions de lliures (uns 146 milions d'euros) en concepte de danys i perjudicis.

"La meva conclusió principal és que el Tribunal Superior d'Anglaterra i Gal·les no té la competència per atendre aquesta reclamació. Això és perquè no s'ha interposat contra el demandat al seu país de domicili, com és el seu dret per defecte; i la demandant no m'ha convençut que tingui arguments sòlids i defensables que el reclam cau dins una excepció a aquesta regla predeterminada", assenyala la jutge Collins Rice.

En la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, la jutge indica que tampoc no està convençuda que el demandat s'hagi sotmès, o s'hagi de considerar que s'ha sotmès, a la jurisdicció del Tribunal Superior per a la conducció d'aquest litigi.

La decisió s'ha sabut aquest divendres després que el juliol passat el tribunal va escoltar les al·legacions de la defensa de Joan Carles I, a càrrec del bufet britànic Velitor Law.