Justícia acorda amb el CGPJ reforçar la formació de jutges i magistrats a Catalunya fins al 2029

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts la signatura d'un conveni amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per reforçar la formació continuada de jutges i magistrats destinats a òrgans judicials de Catalunya entre 2026 i 2029, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
L'acord es formalitzarà a través del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), i donarà continuïtat a la col·laboració formativa entre les dues institucions des del 1992.
El conveni preveu l'organització d'activitats com cursos, seminaris, congressos o jornades orientades a millorar els coneixements i competències professionals de jutges i magistrats que exerceixen a Catalunya.
Aquestes activitats seran organitzades, conjuntament, pel CEJFE i el servei de formació contínua de l'Escola Judicial del CGPJ, que també compartiran la gestió i el finançament dels programes de formació.
L'acord tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2029 i preveu la creació d'una comissió de seguiment per coordinar i avaluar el desenvolupament de les accions previstes.