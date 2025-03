Juristes celebren a l'ICAB que la llei d'eficiència judicial impulsi el dret col·laboratiu

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

Els experts participants en el 'Congrés Internacional de Dret Col·laboratiu' que té lloc aquest dijous i divendres a la seu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) han celebrat que la Llei Orgànica 1/2025 d'eficiència judicial impulsi l'ús del dret col·laboratiu, informa el col·legi en un comunicat.

El Congrés --el primer sobre aquest àmbit que se celebra a Espanya--, ha estat impulsat per l'ICAB, l'Associació Catalana de Dret Col·laboratiu (ACDC) i la Xarxa Europea de Professionals Col·laboratius (ENCP).

La directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat, Immaculada Barral, ha destacat la importància de comptar amb el requisit de procedibilitat en la Llei Orgànica 1/2025 i ha dit que la Conselleria de Justícia ha fet una aposta per la seva aplicació amb eines i recursos.

La presidenta d'ACDC, Montserrat Tur, ha celebrat el moment en el qual es duu a terme aquest congrés, ja que el 3 d'abril entra en vigor la Llei Orgànica 1/2025, que dona rellevància a l'ús del dret col·laboratiu com a via per a la solució de controvèrsies entre les parts.

La presidenta sortint de l'ENCP, Meike de Boer, --que serà rellevada aquest divendres per Nadia Mesa del Castillo-- ha dit que és un privilegi que gent de diferents països d'Europa es reuneixin per aportar el seu coneixement en l'aplicació del dret col·laboratiu, ja que aquesta via de resolució de conflictes té molts beneficis per a les parts, en les seves paraules.

La segona jornada del Congrés servirà per analitzar a través de tres tallers pràctics els elements essencials de la pràctica col·laborativa.