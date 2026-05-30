El jurista Timothy William Waters proposa "obrir una conversa" sobre el dret a la secessió

Ho planteja com un dret fonamentat exclusivament en la voluntat democràtica dels ciutadans
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
El jurista nordamericà Timothy William Waters proposa "obrir una conversa" sobre un nou dret a la secessió fonamentat exclusivament en la voluntat democràtica dels ciutadans, davant d'un dret d'autodeterminació el significat de la qual en l'ordre jurídic internacional considera ambigu i limitat.
En declaracions a Europa Press, després de la publicació en català del seu llibre 'Per un nou dret a la secessió' (VilaWeb), Waters ha sostingut que l'autodeterminació en els seus inicis es va utilitzar per justificar la independència de les colònies existents, "però una vegada que la descolonització es va completar en la seva major part, aquest model va deixar de ser capaç de generar noves reclamacions".
Ha assenyalat que això també s'aplica en "la variant moderna --l'autodeterminació 'interna'--, que se centra en els drets dels pobles a governar-se a si mateixos de forma democràtica", i ha afegit que el seu llibre busca revitalitzar el concepte, restaurar el seu potencial original i evitar alguns problemes que tenia.
"No penso en això com un dret a secesionarse, sinó com un dret a iniciar un procés de negociació; pot conduir a un nou Estat, però d'igual manera pot portar a millors negociacions sobre les condicions perquè una comunitat es quedi", ha afirmat.
SENSE SER UNA NACIÓ
Considera que el més innovador de la seva proposta és defensar que no fa falta ser una nació, amb llengua i cultura comunes, per independitzar-se, sinó que n'hi ha prou amb la voluntat política de les persones que viuen en un lloc concret.
El jurista nordamericà ha sostingut que la majoria dels models assumeixen que es necessita una forta reclamació històrica o de justícia per aconseguir la independència, però considera que aquest tipus de reclamacions són qüestionables: "Són bones per mobilitzar a qui reclama, però no per convèncer a l'altra part", ha afegit.
També ha assegurat que aquesta desvinculació "és només formal, en la pràctica, aquestes reclamacions més 'denses' sobre la llengua, la cultura, la història o la justícia segueixen presents en el context polític".
Preguntat per la reacció que espera generar amb el seu llibre en el debat polític català actual, Waters ha respost que el seu argument és teòric i abstracte, encara que intenta ser realista, i ha lamentat que hi ha "una enorme resistència a la idea de la secessió", que considera equivocada.
"El meu projecte consisteix principalment a qüestionar aquests supòsits i narratives tan arrelats i, per tant, aspira a contribuir a canvis d'actitud a llarg termini", ha agregat, després del que ha desitjat que alguna de les seves propostes puguin resultar útils al moviment independentista.