El jurat troba culpable d'assassinat l'acusat de matar el seu company de pis a Piera

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El tribunal del jurat de l'Audiència Provincial de Barcelona ha declarat per unanimitat culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat de matar i esquarterar el seu company de pis a Piera (Barcelona) el 2022, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a X.
A més a més, també se li aplica un delicte de profanació de cadàver i el jurat ha apreciat la circumstància atenuant d'alteració psíquica.
En l'escrit d'acusació, la Fiscalia sostenia que l'acusat va atacar amb un objecte contundent "com un martell o similar" la víctima que estava descansant, a qui va colpejar repetidament al crani, causant-li un total de 16 ferides que li van provocar la mort.
El ministeri públic també va sostenir que l'acusat no només pretenia matar-lo, sinó provocar un "gran dolor, del tot innecessari" a l'home, que no va poder preveure l'atac i, per tant, no es va poder defensar.
Posteriorment, l'acusat, amb una serra o un objecte tallant, va seccionar el cos de la víctima en dues meitats que va dipositar a dos llocs prop del domicili, separats entre si per 1,5 quilòmetres: un a la riera Ca n'Aguilera i un altre en un descampat.
La Fiscalia va demanar per a l'acusat, que està en presó provisional des del 20 de desembre del 2022, un total de 23 anys de presó pel delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i 5 mesos per profanació de cadàver, a més d'una indemnització per als familiars de la víctima de 150.000 euros.