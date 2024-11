El jurat declara culpables d'assassinat tres dels cinc acusats per la mort de Samuel i un altre com a còmplice

Per unanimitat, no es considera coautora de cap delicte l'única dona

LA CORUNYA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El jurat del judici per la pallissa mortal a Samuel Luiz ha declarat culpable d'assassinat tres dels cinc joves jutjats per aquests fets del 3 de juliol de 2021 a la matinada al passeig marítim de la Corunya, i com a còmplice un altre dels acusats mentre que ha absolt l'única dona jutjada.

Els tres primers acusats són Diego M.M., la persona que va iniciar l'agressió; Alejandro F.G., a qui es va atribuir agafar-lo pel coll i per l'esquena i Kaio A.S.C., que algun testimoni va situar com la persona que li va llançar una puntada de peu. Tots tres eren ja a la presó.

Com a còmplice, i per set vots, Alejandro M.R., del qual algun testimoni va dir que estava en el nucli de l'agressió sense confirmar si va pegar. Ell, com Catherine S.B., estava en llibertat amb obligació de compareixences. A ella, per unanimitat, l'han considera no culpable ni com a coautora ni com a còmplice.

En el cas dels dos primers, el jurat els considera, per unanimitat, coautors de delicte d'assassinat amb traïdoria, no encrueliment, i en el del tercer va ser, per majoria de set vots. Per unanimitat, sí que se'l condemna pel robatori de la víctima.