El jurat declara culpable l'acusat de 3 crims a Barcelona i descarta el trastorn mental

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Un jurat de l'Audiència de Barcelona ha declarat culpable per unanimitat l'home acusat de cometre tres crims en prop d'una hora el 20 de gener del 2020, dels quals l'última víctima va ser el periodista i treballador municipal David Caminada, i ha descartat que l'home actués afectat per un trastorn mental o per les drogues.

El jurat ha deliberat des de dimarts, quan va acabar el judici i el fiscal va reiterar la petició de condemnar l'home a 95 anys de presó per presumptament matar la primera víctima amb 249 punyalades a casa seva, cremar el pis per esborrar les proves i fugir pel balcó; després presumptament matar una dona gran al seu portal i robar la moto d'un repartidor per escapar fins als voltants de la plaça Sant Jaume, on va apunyalar Caminada.

Per la seva banda, la defensa va mantenir que no va ser l'acusat qui va cometre els crims i va apostar per una absolució, alhora que va plantejar com a segona opció que el jurat tingués en compte un trastorn mental com a eximent o atenuant.