Jurado (ASEICAR) preveu que el sector del caravàning continuï en ascens, després de créixer el 2023 i el 2024

Colom (GREMCAR) afirma que Catalunya representa el 25% de les matriculacions i de la facturació

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El president de l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravàning (ASEICAR), José Manuel Jurado, ha explicat que preveuen que el sector continuï en ascens a Espanya després de superar la crisi de components, i en la línia del seu creixement el 2023 i el 2024.

En una entrevista d'Europa Press, Jurado ha afirmat que el sector del caravàning, una forma de turisme i oci que consisteix a viatjar i viure temporalment en una autocaravana, caravana o càmper, ha mantingut un "creixement sostingut" en els últims anys, passant de facturar 480 milions d'euros el 2019 als 600 milions del 2024.

"Aquest augment es deu en part a la pujada de preus, però també a l'increment de les vendes d'aquests vehicles", ha explicat.

MATRICULACIONS

En el primer semestre del 2023 es van matricular 2.857 autocaravanes i càmpers noves, una xifra que va escalar fins a les 3.769 en el mateix període del 2024 (+25%), i que s'ha estabilitzat en els primers sis mesos del 2025, amb 3.617 matriculacions (-4%).

No obstant això, Jurado assegura que la previsió és que, de cara a finals d'any, "es puguin superar les matriculacions de l'any passat", tot i que indiquen que Espanya encara està lluny de les xifres d'Alemanya, França i els països nòrdics, amb més tradició.

ÀREES D'ESTACIONAMENT

Amb la voluntat d'intensificar-ne l'activitat a Espanya, ASEICAR està en converses amb diverses administracions espanyoles, als quals demanen "facilitats" per continuar creixent, com la creació de més àrees d'estacionament per la pernoctació i el descans dels viatgers.

"Fa vint anys érem una proposta pràcticament residual i ara formem part del circuit turístic, però, sortosament, sense arribar a ser un turisme de masses, cosa que seria un problema per les poques àrees d'estacionament que tenim al país, unes 1.500, enfront de les 7.000 de França", ha expressat Jurado.

Aquest serà un dels punts que s'abordaran al saló Caravàning 2025, que tindrà lloc de l'11 al 19 d'octubre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona i que ASEICAR copresideix juntament amb el Gremi d'Empresaris del Caravàning (GREMCAR).

UN TURISME "SOSTENIBLE"

Per convèncer administracions i usuaris, l'associació també posa l'accent en el fet que el caravàning és una forma de turisme alineada amb la sostenibilitat: "L'ús de l'aigua i d'energia és infinitament menor que quan anem a un apartament o un hotel perquè els recursos són limitats".

No obstant això, afirma que els motors de gasoil "són un obstacle per al sector", però confia que en menys de cinc anys comencin a sortir al mercat vehicles amb motors híbrids o elèctrics.

CAPTAR USUARIS

La presidenta del GREMCAR, Susana Colom, ha explicat en unes declaracions a Europa Press que Catalunya representa el 25% de les matriculacions i de la facturació del sector a Espanya i indica que un dels punts que es debatran al Caravàning 2025 és la captació d'usuaris.

"Està creixent el volum de famílies amb fills petits que trien el caravàning perquè els permet viatjar sense programar-se, gaudir del seu temps lliure improvisant", ha argumentat.

En paral·lel, defensa que aquesta forma de fer turisme promou la redistribució econòmica, perquè es concentra a municipis menys turístics i suposa una tornada per als petits comerciants.