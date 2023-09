Junts xifra en 22.000 milions el dèficit fiscal anual de Catalunya amb l'Estat

MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, ha registrat una bateria de preguntes a la cambra alta en la qual xifra en gairebé 22.000 milions d'euros el dèficit fiscal anual de Catalunya amb l'Estat i demana explicacions al Govern central en plenes negociacions per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez.

Després que dimecres Junts va estimar que "el deute històric de l'Estat amb Catalunya" s'enfila a uns 450.000 milions d'euros, el partit de Carles Puigdemont ha portat la iniciativa al Senat per obligar el Govern central a pronunciar-se sobre aquest dèficit fiscal anual.

En concret, Junts diu que Catalunya va aportar "el 19,3% el 2020 i va rebre el 13,7%, mentre que el 2021 va aportar el 19,2% i va rebre el 13,6%". "Per càpita, això vol dir 2.831 euros que cada català i catalana perden anualment", es queixen.

Per això, plantegen diverses preguntes al Govern central, en què demanen explicacions "de les raons per les quals consideren que els 7,5 milions de catalans i catalanes han d'aportar a l'Estat espanyol 22 mil milions d'euros any rere any".

A més a més, exigeixen la reforma del sistema de finançament autonòmic, després d'estar deu anys caducat, i demanen al Govern central valorar la xifra anual del dèficit, que ells xifren en uns 22.000 milions d'euros el 2021.

"Com explica el govern que el 20% de persones que viuen a Catalunya es trobin en risc greu de pobresa mentre tenim un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros?", etziben a l'executiu de Pedro Sánchez.