Junts, Vox, Cs i PP demanen baixar impostos, mentre CUP i Comuns pregunten "d'on retallaràn"

Illa i Rull reclamen ampliar l'Aeroport i Aragonès reivindica l'acord pel traspàs de Rodalies

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

Els candidats de Vox, Cs i PP al 12M, Ignacio Garriga, Carlos Carrizosa i Alejandro Fernández, i el 3 per Barcelona de Junts+, Josep Rull, han defensat baixar els impostos a Catalunya, mentre que la candidata els Comuns, Jéssica Albiach, i la 2 per Barcelona de la CUP, Laure Vega, els han reclamat que diguin "d'on retallaràn" en serveis públics si baixen els impostos.

"No s'ha de retallar res, el que s'ha de fer es recuperar els recursos que se'n van i no tornen", ha contestat Rull aquest dilluns en el debat de candidats organitzat per La Sexta i recollit per Europa Press, en el qual Garriga i Carrizosa han criticat que els catalans són els que més impostos paguen d'Espanya.

IMPOST DE SUCCESSIONS

Fernández ha apuntat que, si els catalans donen la seva confiança al PP diumenge que ve, suprimirà l'impost de successions, l'impost de patrimoni i el de CO2, i baixarà tots els trams de l'IRPF, i ha acusat a Rull d'haver-los impulsat: "S'han comportat com a 'cupaires".

Carrizosa, per la seva banda, ha afirmat que si els diners estàn a la butxaca dels contribuents es genera moviment econòmic que reverteix en una major recaptació, segons ell, i Garriga ha preguntat al candidat del PSC, Salvador Illa, si "seguirà promovent l'infern fiscal".

"Si volen eliminar impostos automàticament han de parlar d'on volen retallar", ha dit Vega, i Albiach, a més de qüestionar les retallades en àmbits com la violència masclista, la sanitat o l'educació, que creu que comportaria una baixada d'impostos, i ha defensat que els tributs són importants per redistribuir la riquesa.

FINANÇAMENT DE CATALUNYA

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha sostingut que la proposta per a un finançament singular per a Catalunya és "absolutament crucial" i Rull ha criticat el dèficit fiscal i que als Pressupostos Generals de l'Estat s'incompleix, ha dit textualment, el 40% del pressupostat per a Catalunya mentre que a Madrid s'executa un 40% més del pressupostat.

"Són de l'escola de l'Espanya ens roba i els qui han robat han estat vostès", ha replicat Carrizosa, mentre que Illa, per la seva banda, ha defensat la seva proposta de consorci tributari de col·laboració entre el Govern i el Govern central per acabar amb la competència fiscal deslleial, en les seves paraules.

"COALICIÓ DE L'ASFALT"

En l'àmbit de les infraestructures, Illa, Carrizosa i Fernández han reclamat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, i Rull, que també l'ha defensat: "En aquests moments l'Aeroport de Barcelona està sent condemnat a ser un Aeroport 'low cost".

Albiach ha titllat a PSC i Junts de ser "la coalició de l'asfalt" i ha criticat que la seva prioritat sigui ampliar l'aeroport per, segons ella, portar 20 milions de turistes més mentre que el que es necessita són més i millors trens.

Per la seva banda, la candidata de la CUP ha instat a mirar a països com Luxemburg per fixar-se en el seu transport públic i ha lamentat que, mentre s'amplien infraestructures com l'Aeroport, els ciutadans de Catalunya s'han d'anar "a països on si es puguin guanyar la vida".

TRASPÀS DE RODALIES

Finalment, Aragonès ha reivindicat l'acord per al traspàs de Rodalies per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, i ha afirmat que fins que ERC no ha presidit la Generalitat no s'ha "tingut un acord per al traspàs de Rodalies que és absolutament fonamental".

"El traspàs de Rodalies jo el vaig recolzar i em sembla que és bo perquè va en la línia de la col·laboració entre administracions", ha replicat Illa.

En relación al candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha dit que el que vol és que les infraestructures "siguin segures" i ha assenyalat --textualment-- a problemes de seguretat i violacions en el transport públic.