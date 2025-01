Junts votarà en contra dels tres decrets del Govern central i deixa en mans del PP la pujada de les pensions

MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avançat que la seva formació votarà en contra dels tres decrets llei que es debaten aquest dimecres, un per revalorar les pensions i prorrogar els ajuts al transport, un altre per establir un gravamen energètic el 2025 i un tercer per millorar la compatibilitat entre jubilació i ocupació. Així, el futur de les normes dependrà del que faci el PP en les votacions.

A hores d'ara, se sap que el Grup Popular votarà en contra de la taxa energètica, donarà suport al decret per compaginar millor les pensions i l'ocupació i que no defensarà el decret òmnibus que inclou la revaloració de les pensions i els ajuts al transport.

"Votarem que no a les tres iniciatives que es porten a votació avui", ha sentenciat Nogueras des de la tribuna durant el debat del gravamen energètic i després que Junts hagi trencat les negociacions amb el PSOE per no voler admetre a tràmit la seva iniciativa perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.

La diputada ha criticat les formes del PSOE per negociar les lleis que porta a la cambra baixa quan sap que "no tenen majoria", i especialment el decret òmnibus, un document que inclou 80 mesures "que ni s'han votat ni s'han debatut" i que formen part del programa electoral dels socialistes.

En aquest punt, Nogueras ha instat el PSOE a "deixar de fer el triler" i ha animat la resta de la cambra baixa a "deixar de votar que sí a tot a canvi de res". "Si vostès es continuen basant en aquest xantatge, ells continuaran amb el xantatge", ha postil·lat la diputada, que ha retret als socialistes el seu "trilerisme", la seva "mentida" i les seves "manipulacions".