Junts vol que Nogueras, Madrenas, Cruset i Gavín repeteixin en les generals

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts vol que Marta Madrenas, Josep Maria Cruset i Isidre Gavín repeteixin com a candidats del partit al Congrés per Girona, Tarragona i Lleida en les eleccions generals del 29 de novembre, respectivament, amb Miriam Nogueras al capdavant de la llista per Barcelona.
Ho han explicat diferents fonts consultades per Europa Press a falta de dues setmanes perquè acabi el termini per presentar les llistes al Congrés i al Senat i a poc més d'un mes perquè comenci la campanya electoral.
Segons el reglament aprovat dimarts pel Consell Nacional, el partit s'obre a celebrar primàries a les 4 demarcacions, i en cas que només hi hagi una persona se la proclamaria automàticament com a cap de llista.
En el cas del o la cap de llista per Barcelona, Junts proposa que tota la militància pugui votar per elegir-lo, i deixa clar que "també tindrà la consideració de cap de llista per Catalunya".
I a Girona, Tarragona i Lleida, els caps de llistes els podran votar, de manera separada, els militants de cada demarcació.
El reglament també recull que no cal ser militant de Junts per poder presentar una precandidatura, més enllà dels requisits polítics, ètics i organitzatius que estableixi la normativa interna del partit.
COMPOSICIÓ DE LES CANDIDATURES
A més, cada agrupació comarcal o de districte, les vegueries, els àmbits sectorials, els espais ideològics i la JNC podran proposar fins a 4 noms (de militants o no), de composició paritària, perquè puguin ser inclosos en les candidatures al Congrés i al Senat de la circumscripció que correspongui.
Els caps de llista i l'executiva també podran plantejar noms a la permanent del partit, i serà la secretària d'organització, Judith Toronjo, la que organitzarà i farà el seguiment ordinari del procés; executarà l'acord de convocatòria i desenvoluparà el calendari electoral; organitzarà el procediment de presentació de candidatures i el compliment dels requisits que s'exigeixi.
També haurà de garantir la igualtat de tracte i d'accés als recursos comuns que el partit posi a disposició de les candidatures i organitzar la votació i l'escrutini, sense perjudici de les competències de supervisió i garantia de la Sindicatura Electoral.
APROVACIÓ I RATIFICACIÓ
Seran el president del partit, Carles Puigdemont, el secretari general, Jordi Turull, i Toronjo els qui, d'acord amb els caps de llista i els presidents de vegueries, faran una proposta de candidatures al Congrés i al Senat a l'executiva per aprovar-les i sotmetre-les al Consell Nacional per a la seva ratificació.
En cas que es plantegi participar en una coalició electoral amb altres partits, l'acord s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Consell Nacional i, posteriorment, al conjunt dels militants.