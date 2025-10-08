Junts vol que Illa avali en el Parlament que s'abordi un referèndum amb el PSOE a Suïssa

Demanen un sistema de finançament "en forma de concert", rebaixes fiscals i requisits per a VPO
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts ha presentat una proposta de resolució en el Debat de Política General (DPG) del Parlament en què volen que el president de la Generalitat, Salvador Illa, avali que es plantegi la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en l'espai de negociació que tenen amb el PSOE a Suïssa.
Sota el títol 'Pel reconeixement del conflicte polític', recullen en un primer punt de la proposta la literalitat de l'acord de Brussel·les, i en un segon un punt que diu: "Fruit d'aquesta realitat històrica i de la necessitat compartida de resoldre el conflicte descrit, es plantejarà en l'espai de negociació habilitat a aquest efecte la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya".
També busquen que els grups es posicionin sobre l'amnistia per instar el Govern a reclamar "que el poder judicial espanyol compleixi i apliqui la Llei d'Amnistia de manera immediata i efectiva" així com per defensar que no és ni un favor ni un perdó, apunten.
En una altra de les propostes que porten a votació demanen al Parlament constatar que Catalunya és una "nació", també emplacen a la Generalitat a fer efectiva la incorporació de Catalunya com a membre associat de la Unesco, i sol·liciten al Govern el reconeixement oficial de les seleccions esportives catalanes.
CATALÀ, PRESSUPOSTOS I FISCALITAT
Sobre el català, demanen als estats membres de la UE que votin a favor de la seva oficialitat en les institucions europees, reclamen un debat específic en el Parlament sobre la situació de la llengua, i també un monogràfic sobre "la crisi de l'acord social".
A més de voler que s'evidenciï la "feblesa" del Govern per no tenir Pressupostos, han presentat una altra proposta de resolució per exigir a l'Executiu central el compliment de compromisos polítics pendents, com la publicació de les balances fiscals, i una altra per constatar el dèficit fiscal català, que xifren en 22.000 milions.
Així, reclamen la necessitat de tenir "un sistema de finançament en forma de concert econòmic", la rebaixa de l'IRPF, la supressió de l'impost de Successions i la revisió de la cistella de tributs propis; i el suport per a la delegació integral de les competències en matèria d'immigració, i establir un mínim de 10 anys d'empadronament en un municipi per poder accedir a un habitatge protegit.
També exigeixen al Govern el traspàs de Rodalies; reprovar al conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, per oposar-se públicament a la participació de la Generalitat en la gestió dels aeroports catalans, i demanen al Govern suspendre qualsevol validació definitiva dels efectes de l'OPA del BBVA i establir que només pugui prosperar si compta amb el suport, almenys, d'un 50% del capital social del Banc Sabadell.