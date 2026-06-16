Junts vol forçar una votació aquest dijous al Congrés per instar Sánchez a convocar eleccions

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
El grup parlamentari de Junts vol forçar una votació en el ple del Congrés d'aquesta setmana per exigir al president del Govern central, Pedro Sánchez, la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals.
Així ho ha inclòs en una esmena que ha registrat aquest dimarts com un cinquè punt afegit a la moció que el PP sotmetrà a votació aquest dijous sobre la feblesa parlamentària del govern de coalició.
"Instar el president del Govern espanyol a proposar la dissolució de les Corts Generals i convocar eleccions generals, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la legislació vigent, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica, d'aquesta iniciativa", és l'enunciat de l'esmena, recollida per Europa Press.
EL CONGRÉS JA VA FRENAR UNA INICIATIVA SOBRE LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA
La Mesa del Congrés, que dominen el PSOE i Sumar, ja va frenar fa un any i mig una iniciativa de Junts en què instava el president Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança, i ho va fer malgrat que els lletrats no hi posaven traves al·legant que és una competència exclusiva del cap de govern i no del poder legislatiu.
A més a més, perquè es voti la proposta de Junts, el PP ha d'acceptar que s'inclogui en la seva moció i que s'afegeixi als altres punts que ha plantejat el Grup Popular, i ja no es podria votar per punts, sinó el text complet.
La moció del PP ja parla de la "necessitat que el Govern central i el seu president assumeixin la responsabilitat política pels múltiples casos de presumpta corrupció que s'han produït en relació amb les seves activitats i les del PSOE" i pels quals s'investiga els dos secretaris d'Organització nomenats per Sánchez --Santos Cerdán i l'exministre José Luis Ábalos-- i "nombrosos alts càrrecs".