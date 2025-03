Junts vol forçar la compareixença d'Illa en el ple pel "caos" a Rodalies

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha explicat que en el ple d'aquesta setmana, que comença dimecres, demanaran alterar l'ordre del dia per forçar la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, pel "caos" a Rodalies.

"És inadmissible que Illa continuï amagat i no doni la cara. Està desaparegut com si la responsabilitat que els trens no funcionin a Catalunya no sigui cosa seva", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Després de constatar que tenen prou diputats per demanar l'alteració de l'ordre del dia, Sales ha explicat que, en cas que s'aprovi, després es votaria si s'incorpora la compareixença, que Illa podria substanciar en un termini improrrogable d'un mes a partir de l'adopció de l'acord.

En vista de la situació "insostenible" del servei de Rodalies, Sales ha assegurat que esperaven que el president de la Generalitat comparegués a petició pròpia i donés la cara, en les seves paraules.

"Els catalans no podem esperar més. Necessitem explicacions d'un president que està en silenci, i fa aquests silencis per no plantar-se davant el Govern central", ha resolt.