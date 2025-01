Junts vol que el CNI enviï a la comissió dels atemptats del 17A més dades sobre la seva relació amb l'imam de Ripoll

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Junts sol·licitarà que la comissió del Congrés que investiga els atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils (Tarragona) del mes d'agost del 2017 demani al Govern central la desclassificació de més documents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per poder continuar indagant sobre la relació que va tenir amb Abdelbaki es-Satty, considerat el cervell d'aquests atacs, després de sortir de la presó de Castelló.

Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu de Junts en aquest òrgan, Pilar Calvo, qui insisteix a considerar que Es-Satty, mort en l'explosió d'un xalet d'Alcanar (Tarragona) el dia abans dels atemptats, va actuar com a "col·laborador" i "informador" del CNI, malgrat que en els documents desclassificats i remesos a la comissió, s'explica que els agents el van sondejar per captar-lo com a confident però finalment ho van descartar el 2015 per la seva "tendència a l'engany".

En aquesta documentació, a la qual ha tingut accés Europa Press, també es recull que els membres del CNI que es van entrevistar amb ell fins a tres ocasions a la presó de Castelló el 2014 li van facilitar un telèfon perquè els truqués si tenia res a aportar i que ho va fer alguns cops però sense donar cap dada interessant per a ells.

REGISTRE DE TRUCADES I SEGUIMENTS

A això s'agafa Junts per mantenir que, per tant, era un col·laborador dels serveis d'intel·ligència i per això la formació independentista vol que la comissió demani al Govern central la desclassificació de nova documentació.

Entre altres coses, demanen que es faci públic el registre de trucades del telèfon que el CNI va facilitar a Es-Satty, dades sobre el seguiment que els serveis d'intel·ligència van fer de l'imam de Ripoll (Barcelona) després de sortir de la presó de Castelló i fins i tot quan van durar exactament, a més de la transcripció de les entrevistes que també va mantenir amb la policia.

La comissió d'investigació decidirà en la reunió que ha fixat dimecres de la setmana vinent si sol·licita o no la nova documentació que reclama Junts. Calvo confia que la petició s'aprovarà i no descarta que, un cop analitzada la nova informació, calgui tornar a citar davant la comissió l'aleshores director del CNI, Félix Sanz Roldán.