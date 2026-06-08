Junts veu en la moció de censura del PP i els pressupostos de Sánchez "maniobres electoralistes"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha qualificat aquest dilluns de "maniobres electoralistes" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, plantegés la possibilitat d'una moció de censura i que el president del Govern central, Pedro Sánchez, anunciés que iniciarà els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027.
"Tant el PSOE com el PP han entrat en campanya amb propostes de cara a la galeria que no serviran per desbloquejar la situació. Ni la moció de censura del PP ni els pressupostos de Sánchez tenen possibilitats de prosperar", ha subratllat en una roda de premsa.
Segons Rius, si Feijóo vol demanar el suport de Junts per impulsar una moció de censura al Govern central ha de visitar l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica).
"Ni ell mateix s'atreveix a presentar-la perquè no té una majoria per aprovar-la", ha retret Rius a Feijóo, sense voler afegir res més sobre aquest assumpte.
Sí que ha insistit que Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig són a Bèlgica perquè, malgrat que hi ha una llei d'amnistia aprovada, "hi ha uns jutges que es neguen a aplicar-la".
No obstant això, no està sobre la taula, segons Rius, que Sánchez hagi d'anar a Waterloo si vol que Junts li brindi el seu suport per tirar endavant els pressupostos del 2027, una mesura "que només serveix per guanyar temps al PSOE".
"És una cortina de fum", ha recalcat el portaveu de Junts, després d'incidir que Sánchez no disposa d'una majoria per aprovar-los i que serà un any electoral.
LEGISLATURA "ESGOTADA"
Per això, ha assegurat que la legislatura espanyola "ja no té més recorregut, està esgotada i el millor que podria passar és que Sánchez convoqués eleccions".
"En democràcia, quan un govern es queda sense majoria convoca eleccions. Si no ho fa és per raons purament partidistes", ha resolt.