Junts veu "jurídicament viable" que el Govern rescindeixi el contracte amb Renfe

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha presentat aquest divendres un informe jurídic encarregat per la formació en el qual, assegura, es constata la viabilitat que el Govern pugui rescindir el contracte amb Renfe en la prestació del servei de Rodalies, en constatar-se que per part de l'empresa ferroviària hi ha hagut l'"incompliment" d'algunes de les seves obligacions de manera constant.
Ho ha explicat en una roda de premsa al Parlament, en la qual també ha defensat que, de la mateixa manera que pot rescindir el contracte per aquests suposats incompliments constants, la Generalitat té la potestat legal de traspassar la gestió de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) "per adjudicació directa", o per un concurs públic.
"Continuar depenent de Renfe per a la gestió de Rodalies és per voluntat política. No hi ha cap escull jurídic", ha sostingut el portaveu parlamentari, que ha dit que no es tracta d'un traspàs de bon grat, sinó per la via d'un contraatac en defensa pròpia, en les seves paraules.
"Si el servei prestat per Renfe suposa un incompliment, com és el cas, de les obligacions essencials del contracte, la Generalitat pot, en ús de les seves competències que comprenen la regulació, la planificació, la gestió i la inspecció d'aquests serveis, rescindir el contracte amb Renfe, en el marc d'un procediment administratiu de resolució contractual", ha afegit.
INCIDÈNCIES "CONSTANTS"
Segons Vergés, es pot constatar jurídicament només amb les incidències de l'any 2025 que hi ha hagut un incompliment de Renfe, i que no ha estat "per causes de força major", i basant-se en dos àmbits: la prestació regular del servei i la garantia de seguretat als usuaris.
Ha sostingut que, tot i que moltes incidències siguin atribuïbles a Adif, Renfe està obligada a informar "immediatament dels retards i cancel·lacions, assistir els viatgers durant les interrupcions i comptar amb canals accessibles i actualitzats", la qual cosa creu que no s'ha produït els últims anys.
De fet, ha explicat que demanen rescindir el contracte amb Renfe i no pas amb Adif, perquè Renfe és l'operadora d'un servei titularitat de la Generalitat, mentre que Adif és propietària de la infraestructura, per la qual cosa també reclamen, en paral·lel, el traspàs dels seus actius a la Generalitat.