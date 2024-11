Junts veu en la imputació del germà de Sánchez el mateix modus operandi del PSOE contra els independentistes

MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha dit no estar sorpresa per la investigació al germà de Pedro Sánchez ja que veu "el mateix modus operandi" en el que a parer seu participava el PSOE per perseguir els independentistes catalans. De fet, s'ha preguntat si als socialistes els continuarà procupant aquestes maniobres quan ja no en siguin els afectats.

Als passadissos del Congrés, Nogueras ha estat preguntada per la decisió de la jutgessa de Badajoz Beatriz Biedma de citar a declarar David 'Azagra' Sánchez, germà del president, per presumptes delictes contra l'administració pública (prevaricació i tràfic d'influències) i contra la Hisenda Pública, després d'un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

"No és una sorpresa per a nosaltres. De fet, és un modus operandi en el qual el PSOE també ha participat, per exemple, perseguint els independentistes".

No obstant això, Nogueras creu que la "veritable" pregunta en aquest assumpte és si el lawfare o guerra jurídica continuarà important quan deixi d'afectar el PSOE, ja que en nombroses ocasions els de Carles Puigdemont han censurat, el que a parer seu ha estat una persecució judicial contra la seva formació i no obstant això han retret als socialistes que no fessin res per frenar-ho.