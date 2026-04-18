Junts veu "hipocresia" de l'esquerra permetent que Espanya "denigri" la dona amb vel integral

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat d' "hipocresia" l'esquerra permetent que a Espanya se segueixi "denigrant" la dona amb el vel integral (burca i niqab), amb el seu rebuig a la proposició de llei orgànica que volia prohibir-los en espais públics.
No veu com un error la seva decisió d'haver inclòs en la mateixa iniciativa el traspàs a Catalunya de la competència en seguretat ciutadana, la qual cosa va motivar el 'No' de PP i Vox, ha dit en una entrevista del programa 'Parlamento' de RNE recollida per Europa Press.
Junts va tenir ocasió d'impulsar la prohibició del vel integral quan ho va proposar Vox, però es va negar per haver-ho presentat els de Santiago Abascal i va decidir registrar la seva pròpia iniciativa, que també va ser rebutjada dimarts en el Ple perquè, encara que el PP i Vox compartien el gruix del seu contingut, no estaven d'acord amb traspassar les competències a la Generalitat.
Amb els vots del PP i Vox hagués hagut prou perquè el Congrés prengués en consideració la llei.
Nogueras defensa que Junts "sempre" ha apel·lat a tenir "algunes competències en tots els àmbits". De fet, ha recordat que algunes lleis que es van aprovar quan seguia vigent l'acord amb el PSOE recollien la recuperació de les competències que les últimes dues dècades el Govern havia "furtat" a Catalunya.
"Hem utilitzat els nostres vots sempre per poder recuperar competències que se'ns havien tret o per poder incorporar competències noves", com és el cas, segons ella, de la Llei Orgànica en matèria d'immigració per transferir aquesta competència a la Generalitat que Junts va acordar amb el PSOE però que Podem va tirar per terra, malgrat ser "un partit que no té representació al Parlament de Catalunya".
En aquest sentit, ha criticat la "hipocresia" de "tots" els partits, sobretot d' "alguns que es fan dir esquerra", en rebutjar una proposta que defensa la dona i que compleix "amb tots els estàndards europeus", sobretot quan aquesta setmana una dona afganesa va dir en la Comissió de Cooperació que "el burca és una imposició de l'home".
TRASPASSAR IMMIGRACIÓ DEPÈN DE PODEM
Preguntada sobre si la regularització d'immigrants aprovada dimarts pel Consell de Ministres pot apropar el traspàs de les competències en aquesta matèria, ha respost que "només depèn de si Podem segueix pensant que Catalunya no mereix tenir-les".
En tot cas, ha criticat tant al PSOE com a Podem per haver acordat i aprovat un reial decret "per la porta de darrere", sense que passi pel tamís del Congrés, la qual cosa no permet a Junts fer "res".
Segons ha dit, d'haver-se votat aquesta regularització en el Ple, Junts l'hauria rebutjada, sobretot sabent que a qui més afectava és a Catalunya, on 1 de cada 4 persones són immigrants i on actualment els serveis socials estan "més tensionats que mai".