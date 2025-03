Junts veu el "certificat de defunció" del traspàs de Rodalies en el pacte amb els sindicats

Rius acusa Illa de ser "una filial del PSOE" i de no plantar cara en favor dels catalans

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat aquest dilluns que l'acord entre el Govern central i els sindicats que va permetre desconvocar la vaga a Renfe i Adif representa el "certificat de defunció" del traspàs de Rodalies.

En una roda de premsa, ha vaticinat que aquest acord permetrà que Renfe i Adif continuïn operant Catalunya "igual de malament" que ho han fet els darrers anys, i que ho patiran els usuaris.

A més a més, ha assegurat que la nova empresa que operarà Rodalies serà "una filial de Renfe, on l'Estat tindrà la majoria de les accions, i en conseqüència la darrera paraula".

"Per això, no ens ha sorprès que el Govern espanyol aprofiti la pressió dels sindicats per diluir un traspàs que, en cap cas, ha estat integral", ha sostingut.

Tampoc no els ha sorprès, ha afegit, la proposta del Ministeri de Transport que el nou operador de Rodalies se situï dins de Renfe: "Això pot ser que tranquil·litzi els treballadors, però deixa en evidència el Govern central i el traspàs acordat, que no ha volgut fer mai un traspàs integral, com a molt un canvi de nom".

Per Rius, el Govern central ha fet aquesta "concessió" als sindicats perquè, en la seva opinió, al capdavant de Catalunya hi ha una Generalitat dòcil --literalment-- que no planta cara en favor dels interessos dels catalans.

FGC

"El problema no només és que Rodalies sigui una filial de Renfe, el problema és que tenim un president de la Generalitat que és una filial del PSOE", ha retret el portaveu de Junts, que ha posat la gestió dels FGC com un exemple de bona gestió.

Així, ha criticat que hi hagi membres del Govern que parlen "del passat per espolsar-se les responsabilitats del present", i ha reiterat que la proposta de Junts passa per un traspàs integral del servei acompanyat de la dotació pressupostària que correspongui.

"Mentre Rodalies continuï depenent del govern de torn, els usuaris hi continuaran perdent perquè la desinversió és crònica i la mala gestió és diària", ha vaticinat Rius, després de recordar que ja van demanar la compareixença de Salvador Illa al Parlament, que no va prosperar pels vots en contra del PSC, ERC i els Comuns.

Després de qüestionar que ERC i els Comuns apuntalin el Govern i després critiquin la gestió de Rodalies, ha avançat que Junts s'afegirà a les mobilitzacions convocades aquest cap de setmana per "un servei ferroviari digne".

JUNQUERAS

Sobre el fet que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, demanés a Junts compartir la "quota de poder" que implica el finançament singular, Rius ha assegurat que sempre estaran en tot allò que comporti avançar en matèria d'autogovern i per la independència.

"També és veritat que som partits polítics diferents. Nosaltres, per exemple, no investim com a president de la Generalitat Salvador Illa. A partir d'aquestes premisses serà el nostre marc d'actuació", ha resolt.