Junts veu en la bilateral un acte de propaganda i "una fàbrica d'incompliments"

Registren una bateria de preguntes sobre els "incompliments dels compromisos adquirits"
BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha definit aquest dimecres la comissió bilateral Estat-Generalitat com un acte de propaganda dels socialistes: "És una fàbrica de fotos i titulars però sobretot és una fàbrica d'incompliments".
"Com sempre ens donaran gat per llebre, no en dubtem", ha augurat en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha lamentat que es posin sobre la taula compromisos i avenços que després no es tradueixen, a parer seu, en recursos ni competències.
Després de la reunió dimarts entre el Govern i els grups, han registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre l'"incompliment dels compromisos adquirits" per l'Estat en les dues últimes bilaterals.
Basant-se en el que es va acordar en la bilateral del 24 de febrer del 2025, volen saber què ha passat amb el grup de treball que es va decidir activar per determinar l'import del finançament pendent de la disposició addicional tercera de l'Estatut en relació amb el dèficit comprès entre 2009 i 2013.
"Som al 2024 i no hem vist ni un euro i cap calendari. Res de res", ha retret Vergés, que sí que ha constatat que Foment del Treball va xifrar el dèficit històric d'inversions en 60.000 milions.
També han preguntat pel fet que en la comissió bilateral del 14 de juliol de l'any passat s'acordés el finançament singular i el traspàs de l'IRPF a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), del qual "tampoc s'ha vist res de res".
"Els incompliments sempre són unilaterals per part de l'Estat i no hi ha cap exigència per part del president Salvador Illa, que davant Pedro Sánchez es mostra submís i sotmès", ha criticat.
Per Vergés, la legislatura d'Illa s'ha construït a força de renúncies i ha criticat ERC per "canviar les seves línies vermelles per catifes vermelles" al PSC.