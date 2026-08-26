Junts torna a registrar la llei per delegar competències en immigració a Catalunya

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha anunciat que el seu grup registrarà aquest dimecres de nou la proposició de llei per a la delegació a la Generalitat de les competències en immigració, i que ho farà en solitari.
"Catalunya necessita de forma urgent poder prendre les pròpies decisions i poder ser qui respon davant dels ciutadans per les decisions que pren el Govern de Catalunya i no per les decisions que es prenen a 600 quilòmetres", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
No obstant això, han incorporat algunes modificacions respecte de la primera proposta, que sí que van aconseguir pactar amb el PSOE, però que va generar el rebuig de Podem, especialment per l'exposició de motius, mentre que l'articulat de la llei és "exactament el mateix", segons Nogueras.
Així, es manté que Catalunya assumeixi competències en l'autorització de la residència temporal de migrants i d'estades de llarga durada, en l'expedició del document d'identitat per a estrangers, i que els Mossos comparteixin amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil la seguretat en ports i aeroports.
Es retirarà l'exposició de motius per evitar que Podem, que va qualificar de racista la primera proposta dels juntaires, rebutgi la llei: "Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquesta part que ells en el seu moment van dir que els molestava ja no hi és".
Nogueras ha evitat explicitar si han pactat amb el PSOE la presentació d'aquesta proposició de llei, però que "aquest és un dels temes que queda pendent i ells ho saben", i ha dit que amb Podem no ho han tractat.
"Com que nosaltres creiem que la ciutadania no pot esperar més i que la nostra responsabilitat és prendre decisions enfront de les no decisions que no està prenent ni el Govern ni el Gobierno del Partit Socialista, ho fem nosaltres", ha afegit.
SÁNCHEZ VA "TARD" A CEUTA
Respecte de l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de comparèixer davant del Congrés per la crisi a Ceuta, ha dit que arriba tard: "Els socialistes sempre van tard, però van tard en tot".
"Tothom comença a estar molt fart de tanta xerrameca, de tant aparador, de tant fang, perquè al final tot això és fang", ha expressat, criticant que Sánchez se sent còmode, ha dit, compareixent de tant en tant fent veure que no passa res.
AGRESSIÓ "INACCEPTABLE"
S'ha referit també a l'actuació policial prèvia al partit entre l'Elx i el Barça en què es van requisar banderes independentistes i es va detenir a un menor d'edat, considerant que es tracta d'una actuació "absolutament inacceptable".
Ha criticat el silenci del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de Sánchez, davant d'aquests fets: "Mentre el Gobierno s'omple la boca en la defensa dels drets humans i dels dels menors, sembla que si el menor és català i porta una estelada, aquests drets desapareixen, com desapareguts estan també el senyor Illa i el propi Sánchez"
I ha advocat perquè no s'homenatgi als futbolistes campions del món aquest dijous al Camp Nou: "No només no hauria de fer-se un reconeixement a la selecció espanyola, quan nosaltres tenim la nostra selecció catalana i no pot jugar perquè el Gobierno no ho permet, sinó que hauria de fer-se un reconeixement a persones valentes i sobretot a aquest xaval que va sofrir aquesta agressió".