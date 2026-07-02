Junts titlla Illa d'arrogant i assegura que en els pressupostos "no hi ha projecte de país"

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Toni Castellà, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de governar amb arrogància malgrat no tenir majoria absoluta, i ha assegurat que els pressupostos que ha presentat i s'aprovaran aquest dijous són la prova que "no hi ha projecte de país".
Ho ha dit en la seva intervenció aquest dijous durant el debat sobre l'aprovació definitiva del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026, en la qual ha retret al Govern que hagi trigat 2 anys a aprovar-los: "Dos anys perduts", i ha afirmat que la gestió en aquest temps ha estat precària i arrogant.
"Governar amb arrogància no està bé. Però governar amb arrogància quan no es té una majoria és irresponsabilitat", ha afegit, i ha recordat a Illa les protestes de diferents sectors com el sanitari o els docents, a més de criticar que estan condicionats per partits que els imposen la seva agenda, en referència a ERC i els Comuns.
Segons Castellà, els nous comptes tampoc no permeten desplegar les potencialitats de Catalunya pel dèficit fiscal: "Com que patim un dèficit fiscal, com que no tenim prou diners a la Generalitat perquè estem mal finançats, en comptes de collar el govern de Madrid, el que fem és collar els ciutadans de Catalunya" a impostos, ha dit.
Per això, ha presentat Junts com l'alternativa, i ha cridat les forces polítiques a adherir-se a la seva proposta per aconseguir un concert econòmic, en lloc d'una reforma del finançament: "Tenim una oportunitat històrica d'aconseguir el concert econòmic. No és un eslògan. És una eina imprescindible de sobirania".