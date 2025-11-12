Junts titlla de "cínic i hipòcrita" Sánchez per dir que compleix els seus acords i li pregunta com governarà ara

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha qualificat aquest dimecres de "cínic i hipòcrita" el president del Govern central, Pedro Sánchez, per assegurar que ha complert els acords d'investidura subscrits amb el seu partit, li ha preguntat com pensa governar ara sense el seu suport i li ha retret que els responsabilitzi del fet que la legislatura estigui bloquejada.
Durant la seva intervenció en el ple del Congrés, Nogueras ha respost així al cap de l'executiu espanyol, qui hores abans apel·lava els de Carles Puigdemont a l'"esperit de l'acord", per deixar-li clar que els catalans "ni viuen ni mengen dels esperits de l'acord", sinó de la "materialització" dels acords. "Ens interessen els fets", ha dit.
Nogueras ha denunciat que Sánchez asseguri que totes les lleis importants que falten per tirar endavant, com la llei de famílies, la llei sobre l'accés universal al sistema de salut o la llei de menors en l'entorn digital, quedaran bloquejades per culpa del veto de Junts quan el seu partit "no és el culpable" de que moltes estiguin al calaix des de fa anys pels continus ajornaments en la presentació d'esmenes.
GUARDEN LES LLEIS PACTADES EN UN CALAIX
"Això és el que fan exactament amb les lleis: diuen que són molt importants i urgents, però les tenen tancades en un calaix i només les treuen a passejar quan volen un titular. Aleshores "qui bloqueja les lleis, vostès o és culpa de Junts?, s'ha preguntat. Desistirà de fer-nos xantatge cada dia?", ha afegit.
Nogueras ha subratllat que "fa massa temps" que els catalans reben "insults, menyspreu i abús" per part del govern de torn quan no fan o diuen el que interessa per posar en relleu que "fa dies" que "molts" catalans van dir que "ja n'hi havia prou" de callar. "Mentre depengui de nosaltres, ni un menyspreu, ni un insult i ni un abús als catalans quedarà sense resposta", ha advertit.
La política catalana ha destacat que als representants de Junts els han dit "racistes, terroristes, delinqüents i miserables" per fer una cosa que "cap altre partit aquí farà mai: defensar els interessos de Catalunya per sobre de tot", "Perquè cap dels que hi ha aquí ni tampoc (Salvador) Illa es plantaran per dir prou a una servei de Rodalíes indigne, ni diran prou a un govern que té la cara de pagar el triple a Madrid del que es paga a Catalunya", ha indicat.