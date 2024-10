Junts tanca un congrés amb "bon clima", amb Puigdemont de president i un Turull amb més pes

No descarta la unilateralitat "si és necessari" per aconseguir la independència

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha tancat aquest diumenge a Calella (Barcelona) el seu tercer congrés, un conclau amb "bon clima" del qual Jordi Turull torna a sortir com a secretari general i en què l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha oficialitzat la seva tornada al lideratge del partit.

El congrés, de caràcter extraordinari, es va convocar després de les últimes eleccions al Parlament del 12 de maig, després que Junts bolqués tots els seus esforços en una campanya a Argelès (França), que va apropar a Puigdemont a la frontera amb Espanya, però que no va bastar per guanyar els comicis.

La premissa de la trobada a Calella era triar a una nova direcció amb l'objectiu últim de "renovar i actualitzar discursos, missatges i talents", després que el partit l'hagi liderat durant l'últim any i mig el tàndem format per la presidenta del partit, Laura Borràs, i Turull.

UNA ÚNICA CANDIDATURA

Puigdemont ha estat l'únic que ha presentat candidatura per liderar Junts, després de mantenir una reunió a Waterloo (Bèlgica) dimecres passat amb Borràs, a qui li va traslladar formalment la seva voluntat de recuperar el càrrec.

La candidatura de Puigdemont ha rebut el suport del 90,18% de la militància, i estarà acompanyada per quatre vicepresidents, Josep Rius, Miriam Nogueras, Antoni Castellà i Mònica Sales, mentre que Turull seguirà amb David Saldoni com el seu adjunt, i ha situat a Judith Toronjo en la secretaria d'organització i a Teresa Pallarès en la de Finances.

Per la seva banda, Borràs i els seus afins perden influència en la formació i ella es posarà al capdavant de la nova fundació de Junts, la Fundem, herència de la integració de Demòcrates i Junts, lloc des del qual vol "continuar servint al projecte del partit i al moviment independentista".

CONGRÉS AMB "BON ROTLLO"

Les tres ponències s'han aprovat de forma àmplia, la d'estratègia política i la de caràcter sectorial han tirat endavant amb el 99% dels suports, mentre que la d'organització i funcionament del partit ha aconseguit el 93%.

Fonts del partit han assegurat que el debat d'aquestes ponències ha estat marcat per l'ambient positiu i el "bon clima", i han destacat que ha regnat el consens a pesar que alguns militants han pogut expressar posicions diferents.

El mateix Turull ha subratllat a la clausura del congrés el "bon rotllo" que s'ha respirat en la trobada.

UNILATERALITAT, "SI ÉS NECESSARI"

El congrés ha aprovat, en el marc de la ponència política, incloure la unilateralitat "si és necessari" per aconseguir la independència, una opció que s'ha inclòs en el text en el període d'esmenes.

Aquest dissabte també es va conèixer que s'havia retirat una esmena a aquesta ponència que reclamava "donar per trencat" el pacte de Brussel·les amb el PSOE, que va ser clau per possibilitar la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.

RELACIÓ AMB EL PSOE

L'esmena, que la va retirar el mateix militant que la va plantejar i que no va arribar al debat de la ponència, afirmava que Junts no s'ha de sentir obligat a "contribuir a la governabilitat d'Espanya" i que, si no hi havia resultats evidents del pacte de Brussel·les, el partit donaria per trencat l'acord.

"Si a curt termini no hi ha resultats evidents, que ara com ara no hi són, Junts donarà per trencat el pacte de Brussel·les perquè, on no hi ha resultats, no hi ha pacte", resava el text.

No obstant això, Turull sí que ha avisat aquest diumenge al PSOE que Junts no està "casat amb ningú" en el Congrés dels Diputats i que no s'arrugaran davant d'incompliments.

FISCALITAT I ORGANITZACIÓ

Una altra de les ponències del partit, la que concreta les polítiques sectorials, defensa "una reducció justa", sense parlar ara d'eliminació, d'impostos com el de Successions, Patrimoni i l'IRPF a les rendes més baixes mentre no es corregeixi el dèficit fiscal i Catalunya no administri els seus recursos.

La ponència d'organització, la que més s'havia esmenat, dona llum verda a la doble militància, al fet que no sigui necessari haver militat 6 mesos en Junts per optar a càrrecs de la direcció, i a triar als membres de l'executiva amb llistes tancades i bloquejades.

Precisament, eren les tres qüestions més polèmiques del text i totes les esmenes van caure, la qual cosa ha facilitat l'entrada d'Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates, en la direcció i que Puigdemont i Turull hagin pogut confeccionar una direcció a mida.