Junts suspèn relacions amb Sumar fins que rectifiquin les declaracions de Díaz

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Junts ha decidit suspendre relacions amb Sumar fins que rectifiquin les declaracions de la seva líder i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, que ha acusat aquest dijous els de Carles Puigdemont de racistes i classistes.
Segons han explicat fonts de la direcció de Junts, suspendre relacions amb Sumar suposa abandonar tota relació amb la formació a nivell governamental i parlamentari.
"N'ESTEM FARTS"
També han assegurat estar molt enfadats amb les paraules de la també ministra de Treball: "No hem d'aguantar això, n'estem farts".
Han dit que acusar-los de racistes i classistes demostra que Sumar "no en té ni idea" del que és Junts, per la qual cosa tanquen la porta a negociar qualsevol cosa amb ells.
Han instat la formació de Díaz a acudir al PP, "com van fer a Barcelona per tenir l'alcaldia", i no a Junts cada vegada que vulguin obrir una negociació.
"No volem saber res més d'aquest món. O rectifiquen o no en volem saber res més", han insistit les fonts esmentades, que han assegurat que no estaven negociant amb ells actualment el decret d'habitatge del Govern central.
HI VEUEN "SUPERIORITAT MORAL"
A més de criticar la "superioritat moral" de Sumar, Junts defensa que no tot s'hi val en política i acusen Díaz de ser una interessada quan va visitar Puigdemont a Brussel·les per aconseguir el seus vots per a la investidura de Pedro Sánchez.
"Si ella truca a Waterloo no hi haurà resposta", recalquen a Junts, que asseguren que, en cas que hi hagi una rectificació, valoraran si és sincera o interessada.