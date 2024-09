Junts se sumeixi a PP i Vox i tomba la llei dels socis d'investidura per limitar el lloguer de temporada

La formació canvia d'estratègia i vota en contra, malgrat que havia anunciat la seva abstenció



MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

Junts s'ha sumat finalment a PP, Vox i UPN per rebutjar en el Ple del Congrés l'admissió a tràmit de la proposició de llei dels socis a l'esquerra del PSOE per modificar la Llei d'Arrendaments Urbans i limitar el lloguer de temporada i habitacions.

A pesar que havien anunciat que s'anaven a abstenir, finalment han decidit posicionar-se en contra, per la qual cosa la votació ha quedat amb 172 vots a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Podem, BNG, Coalició Canària i José Luis Ábalos, exdiputat socialista ara integrat en el Grup Mixt; i 178 vots en contra.

Fonts del grup independentista han justificat després el seu canvi de posició al·legant que, si d'ells depenia, com finalment anava a succeir, no podien deixar passar una norma que consideren un "nyap", que envaeix les competències de Catalunya en matèria d'habitatge, no soluciona la problemàtica en aquest sector, no aporta seguretat jurídica i posa en risc a la indústria del lloguer d'habitacions.

INDIGNACIÓ EN ERC I SUMAR

Les reaccions no han trigat a arribar i han estat varis els diputats i diputades de diferents formacions signatàries de la proposició de llei les que han mostrat el seu empipament pel sentit de vot de Junts en diversos missatges, recollits per Europa Press.

El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha publicat un missatge a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, assenyalant que el vot de Junts es deu al fet que "són de dretes" i al fet que "els surt gratis". "A veure demà com ho venen els seus portaveus", ha reblat.

Per la seva banda, el portaveu d'Habitatge de Sumar en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha ratllat de "vergonya" la votació: "Junts rebutja la llei per regular el lloguer de temporada i d'habitacions perquè la seva pàtria és la cartera", ha dit en un missatge a la xarxa social.

També s'ha indignat el diputat d'IU Toni Valero, qui ha assenyalat que "la dreta practica el sadisme polític contra la gent"; i la diputada de Més Madrid, Tesh Sidi, qui ha protestat pel fet que el treball i esforç d'organitzacions de la societat civil ha estat "desdenyat un cop més per les dretes extremes".

ES BUSCAVA UNA REFORMA DE LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS

La norma en qüestió consistia en una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans per equiparar els contractes temporals als d'habitatge habitual i així desincentivar el seu ús, per evitar fraus que permetin sortejar la Llei d'Habitatge o pujar els preus de manera continuada.

Per donar més garanties, la proposició inclou als contractes de temporada en l'article dos de la llei, que és on es regula l'arrendament d'habitatge habitual i garanteix una major protecció als lloguers.

Un altre dels elements a destacar de la reforma legal que proposaven els grups era un nou article nou bis en la Llei d'Arrendaments Urbans perquè el contracte de temporada no pugui excedir de sis mesos.

Si es passaven els sis mesos o s'encadenin més de dos contractes consecutius, s'entendria com un contracte d'arrendament d'habitatge habitual, i li seran aplicables tots els preceptes previstos per a aquests contractes.

D'altra banda, la proposta establia que en els contractes temporals l'arrendatari podria desistir del contracte d'arrendament, una vegada que hagués transcorregut almenys un mes des de la seva formalització, comunicant-ho a l'arrendador amb deu dies d'antelació, sense que en cap cas doni dret a indemnització.