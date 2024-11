Junts sosté que el judici contra Boye per blanqueig és "un muntatge" polític

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assenyalat aquest dilluns abans de l'inici del judici que se celebra a l'Audiència Nacional contra l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals que aquesta acusació és "un muntatge amb clares motivacions polítiques".

Així s'ha pronunciat en unes declaracions als mitjans a l'entrada de la seu de l'Audiència Nacional, on aquest dilluns arrenca el judici al narcotraficant José Ramón Prado Bugallo, conegut com Sito Miñanco, i gairebé 50 encausats --inclòs Boye-- en el marc de l'operació Mito.

Rius ha emfatitzat que aquesta vista oral contra Boye "és un clar judici polític, un muntatge que té clares motivacions polítiques", i ha afegit que no s'hauria celebrat "si no fos advocat de Puigdemont".

"És una nova mostra de la qualitat democràtica de la magistratura, de la cúpula judicial espanyola, com ja es va demostrar en la no aplicació de la llei d'amnistia", ha emfatitzat, després de subratllar que el seu partit dona tot el suport "al company Gonzalo Boye".

Boye, en concret, va ser processat per la magistrada del jutjat central d'instrucció 3, María Tardón, per la seva presumpta participació en l'operatiu orquestrat per recuperar 889.620 euros que la Policia Nacional havia confiscat a membres de l'organització de Sito Miñanco a l'Aeroport de Madrid-Barajas el febrer del 2017.

Aquests 'correus humans', que duien els diners amagats en una maleta per moure'ls cap a Colòmbia, van ser interceptats i això va provocar, segons el relat de la magistrada, que els 'narcotraficants' contactessin amb Boye i amb un altre advocat, Jesús Morán Castro, perquè elaboressin uns documents que justifiquessin l'origen legal dels diners.

D'aquesta manera, Boye i dos advocats més s'asseuen al banc dels acusats per la seva presumpta implicació en l'elaboració de documents i contractes de compravenda de lletres de canvi per recuperar els diners requisats per la Policia Nacional. El fiscal sol·licita per a Boye 9 anys i 9 mesos de presó més una multa de 2,7 milions pels delictes de blanqueig i falsificació de document oficial.