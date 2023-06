Junts situa Eduard Pujol com a número 3 al Congrés després de Nogueras i Calvo

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El periodista i exdiputat de Junts al Parlament, Eduard Pujol, serà el número tres de Junts per a les eleccions generals del 23 de juliol, per darrere de la candidata i actual portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, i de la també diputada Pilar Calvo.

L'octubre del 2020, Junts va suspendre Pujol de la militància de manera cautelar per un presumpte cas d'assetjament sexual, i se'l va restituir el juny del 2021 en constatar que no hi havia cap denúncia judicial.

El llavors secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va explicar que el partit havia demanat disculpes a Pujol, tot i que va defensar que la informació que tenien quan van suspendre la seva militància era prou greu per fer-ho.