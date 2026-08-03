Junts s'incorpora al Partit Demòcrata Europeu per reforçar la seva "projecció internacional"

Junts / Nùria Martínez - Arxiu
BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Junts per Catalunya s'ha incorporat oficialment al Partit Demòcrata Europeu (PDE) amb l'objectiu de reforçar la seva "projecció internacional i la seva capacitat d'incidència en els debats que marcaran el futur de la Unió Europea".
Així ho han anunciat aquest dilluns en un comunicat, en el qual el partit independentista ha expressat el seu compromís per una UE "més democràtica, federal i respectuosa amb la diversitat nacional, cultural i lingüística".
També han destacat l'aposta del PDE per una Europa "construïda sobre la integració europea, el federalisme i el respecte cap a la diversitat territorial", així com la seva defensa de les decisions judicials dins de la UE.
En aquest sentit, han reivindicat la vigència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 16 de juliol en la qual avala que la Llei d'Amnistia ha de ser "aplicada d'acord amb els principis de l'Estat de dret".
En el mateix comunicat senyalen que el PDE ha afirmat que Junts per Catalunya representa una "idea central" del projecte europeu: que en una UE forta les nacions i territoris que la integren no són incompatibles, sinó aliats.