Junts s'erigeix com a alternativa després de dos anys de mandat d'Illa: "Està enfonsant Catalunya"

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha erigit al seu partit com a alternativa al Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, quan es compleixen dos anys de l'inici del seu mandat: "Està enfonsant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix".
En una roda de premsa davant del Parlament aquest divendres, Sales ha criticat que Catalunya "està pitjor que fa dos anys" i ha posat el focus en qüestions com les infraestructures, les llistes d'espera a Sanitat o dependència, Educació, habitatge o seguretat.
"Ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat a la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot a ha deteriorat la convivència", ha lamentat la líder de Junts a la Càmera catalana.
En aquest sentit, ha apuntat a Rodalies o l'AP-7 com a exemples d'infraestructures que veu desfasades, i ha acusat a Illa de "mirar des del seu despatx i sense exigir absolutament gens a Madrid".
Així mateix, ha lamentat que el nou curs educatiu "començarà de la mateixa manera que va acabar, amb vagues i els docents desbordats que no disposen dels recursos suficients".
Sales ha criticat la "submissió a Madrid" per part d'Illa, a qui veu com la veu del PSOE a Catalunya en lloc de la veu de Catalunya a Madrid.
"PUNT D'INFLEXIÓ" EN HABITATGE
Sales ha assenyalat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que conclou que la proposició de llei impulsada pels Comuns, que busca limitar la compra especulativa d'habitatge, vulnera la propietat privada i altres drets.
"Hauria d'haver estat un punt d'inflexió. Hauria de servir perquè el president Salvador Illa deixi de fer seguidisme de les polítiques dels Comuns i comenci a afrontar el problema de l'habitatge amb propostes que siguin eficients", ha sostingut la líder 'juntaire'.
Així, ha criticat que el Govern "ha assumit fil per randa les receptes fracassades dels Comuns: més intervencionisme, més restriccions i més inseguretat jurídica".
INSISTEIX EN EL CONCERT ECONÒMIC
D'altra banda, Sales ha enlletgit a Illa no dir "res davant de l'asfíxia premeditada del dèficit fiscal, aquests 22.000 milions d'euros que se'n van cada any i que no tornen" i, en aquest sentit, protegir al PSOE abans que defensar els interessos dels catalans.
Preguntada per si no li sembla millor a Junts, tal com va dir Illa, sumar-se a la proposta de finançament singular perquè Catalunya obtingui 4.700 milions en lloc de no obtenir res, ha insistit que la proposta del seu partit és "un front comú pel concert econòmic".
"Ja li hem dit al president i també als diputats socialistes que el dia que vulguin podem fer un front comú a Catalunya i a Madrid per demanar el que mereixem com a catalans", ha resolt.
RETORN DE PUIGDEMONT
Respecte a un eventual retorn a Catalunya de l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a l'amnistia, Sales ha defensat que des de Junts seran "molt curosos amb la tornada" malgrat l'aval a la llei.
"És evident que la Llei d'Amnistia està avalada i ens agradaria que els jutges fessin el mateix que ha fet Illa al llarg d'aquests anys", és a dir, passar de dir que no era possible a semblar el principal relator de la Llei, ha dit.
Amb tot, ha conclòs que el retorn de Puigdemont "altera la política en general perquè ha continuat batallant i fent política des de l'exili i, per això, té aquesta repressió continuada sobre les seves esquenes des del punt de vista judicial".