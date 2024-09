Junts se'n va del Congrés per la Diada i no votarà en el ple, fet que facilita que s'aprovin iniciatives de l'oposició

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Els set diputats de Junts han anunciat que no participaran aquest dimecres en les votacions del ple del Congrés, la qual cosa pot facilitar que tirin endavant iniciatives de l'oposició. Segons han explicat des del partit, els seus parlamentaris han decidit abandonar la Cambra per tornar a Catalunya per participar en les mobilitzacions convocades amb motiu de la Diada.

Fonts del partit de Carles Puigdemont han argumentat que han intentat que les votacions del ple tinguessin lloc dijous, però com que no hi ha prevista sessió plenària per a aquesta jornada, no han aconseguit el seu objectiu.

Davant aquesta situació, han optat per deixar Madrid per poder estar a Catalunya el dia de la comunitat autònoma. "Tenim clar que no fallarem als catalans que són els que representem. El nostre lloc avui (dimecres) a la tarda és als carrers donant suport als catalans per defensar les reivindicacions i els anhels de la nostra nació", han argumentat.

L'absència dels diputats de Junts deixa el bloc d'investidura amb set suports menys i pot facilitar que s'aprovin textos de l'oposició, malgrat el rebuig del PSOE. És el que podria succeir amb una moció del PP sobre el finançament singular per a Catalunya que el PSC ha pactat amb ERC, un acord que aquest mateix dimecres ha criticat la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, per no tractar-se, al seu parer, d'un veritable "concert econòmic".

A més, atès que no hi seran, no es pronunciaran sobre la proposició no de llei del PP que insta el Govern central a reconèixer Edmundo González Urrutia com a president legítim de Veneçuela, un text que serà aprovat amb els vots de PP, Vox, PNB, UPN i CC.